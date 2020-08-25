، "صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا ،

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أصدر سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتكليف الزميل عبدالله البرقاوي مستشارًا إعلاميًّا بمكتب مدير الشؤون الصحية، إضافة إلى عمله.
ويُعدُّ الزميل "البرقاوي" من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية، وفي صحيفة "الخليج 365"؛ إذ يشغل نائب رئيس التحرير.
"الخليج 365" تهنئ الزميل "البرقاوي"، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والنجاح.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:45 PM
من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية"صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا
أصدر سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتكليف الزميل عبدالله البرقاوي مستشارًا إعلاميًّا بمكتب مدير الشؤون الصحية، إضافة إلى عمله.
ويُعدُّ الزميل "البرقاوي" من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية، وفي صحيفة "الخليج 365"؛ إذ يشغل نائب رئيس التحرير.
"الخليج 365" تهنئ الزميل "البرقاوي"، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والنجاح.
، "صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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