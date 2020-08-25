، "صحة الطائف" تُصدر قرارًا بتكليف الزميل "البرقاوي" مستشارًا إعلاميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية

أصدر سعيد بن جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتكليف الزميل عبدالله البرقاوي مستشارًا إعلاميًّا بمكتب مدير الشؤون الصحية، إضافة إلى عمله.

ويُعدُّ الزميل "البرقاوي" من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى السعودية، وفي صحيفة "الخليج 365"؛ إذ يشغل نائب رئيس التحرير.

"الخليج 365" تهنئ الزميل "البرقاوي"، وتتمنى له مزيدًا من التقدُّم والنجاح.