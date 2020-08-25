، أمير الباحة يدشن مبادرة دعم أبناء الأسر المتعففة بالأجهزة الذكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإكمال تعليمهم عن بُعد

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم مبادرة "تمكين" لدعم أبناء الأسر المتعففة بالأجهزة الذكية لإكمال تعليمهم عن بعد.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، أن المبادرة أتت بالشراكة مع إمارة المنطقة والجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال، الهادفة إلى مواكبة الخطط التعليمية التي طرحت أسلوب التعليم عن بعد لضمان تعليم مرئي متكامل للطلاب والطالبات الأكثر احتياجا، كما تهدف المبادرة إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية من الخلال التعاون مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال وتفعيل توجهات وزراة التعليم حيال التعليم عن بعد كي تصبح من الأساليب الاعتيادية التي تحقق تطلعات رؤية المملكة.

وأبان "الشايق" أن عدد الأجهزة الذكية التي أعطيت للطلاب والطالبات من الأسر المتعففه بلغ 3050 جهازاً ذكياً، 2900 شريحة بيانات مدفوعة التكاليف، وأوضح أن إجمالي الدعم لهذه المبادرة بلغ 2.730.000 ريال.

وأشاد أمير المنطقة بمبادرة تمكين وآلية تنفيذها، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص دائماً على تلبية احتياجات الأسر المحتاجة في شتى المجالات وما تقدمه من دعم سخي للجهات الخيرية لتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم, مثمناً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على ما يقدمه من جهود مباركة في تبني مثل هذه المبادرات الخيرية للأسر المتعففة بالمنطقة متمنيا لهم التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه ومتابعته الدائمة لأعمال وبرامج الفرع وما يقدمه للمستفيدين بالمنطقة واعداً ببذل الجهود لتحقيق تطلعاته.

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