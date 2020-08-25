صورة قديمة لأول مدرسة أميرية افتتحت في الهفوف

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة قديمة للمدرسة الأميرية أول مدرسة افتتحت بالهفوف (الأحساء). نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة قديمة للمدرسة الأميرية أول مدرسة افتتحت بالهفوف (الأحساء). وتظهر الصورة طلاب العلم يخرجون من المدرسة، وقد تم التقاطها عام 1360هـ (1941م).

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