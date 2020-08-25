شكرا لمتابعة خبر عن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي».

وأكد التطبيق أن ذلك يتطلب وجود حساب في توكلنا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه الخدمة حيث يلزم أولياء الأمور في حسابهم في توكلنا إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة، أما وجود حسابات مستقلة في توكلنا للأبناء والبنات فهو اختياري.

وتضمنت طريقة الدخول على منصة مدرستي: البداية قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي، بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

واختار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم، وفي النهائي سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.