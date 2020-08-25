شكرا لمتابعة خبر عن تعيين أول امرأة مديرًا عامًا في وزارة الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين أول امرأة مدير عام للإدارة العامة للشؤون الثقافية، وهي أحلام بنت عبدالرحمن ينكصار.
وأوضحت الوزارة، أنها حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن، وعملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، ونائبة لرئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في لندن، وكذلك مسؤولة الملف الاقتصادي والثقافي في إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.
كما شاركت في تولي التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء خادم الحرمين الشريفين في أوروبا، ومثّلت المملكة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ألقت كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
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