شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة في واقعة الطفلة الناجية من قطار الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

قامت شرطة المدينة المنورة بالاستماع إلى أقوال الطفلة " لانا " التي سقطت من قطار الموت بأحد ملاهي الأطفال بمركز تسوق خلال الأسبوع الماضي.

ومن جهتها، أوضحت والدة الطفلة أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد يشير إلى إصابتها بكسرين في اليد وكسر في الترقوة اليسرى ورضوض في كامل الجسم وقطع في الأذن اليمنى وجرح ونزيف في الرأس وانتفاخ في اللسان، وفقا لعكاظ.

ولفتت إلى أن عناية الله أنقذت ابنتها من موت محقق، وأن العائلة عاشت ساعات عصيبة بعد سقوطها من أعلى قطار الموت، موضحة أن طفلتها تعاني من الآثار النفسية والجسدية للحادثة.

وعبرت والدة الطفلة عن استغرابها بشأن عدم وجود حماية كافية لمثل هذه الألعاب الخطرة، فضلا عن غياب كاميرات المراقبة عن موقع كهذا يضمن سلامة الأطفال.