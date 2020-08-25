شكرا لمتابعة خبر عن مطارات في المملكة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن أسماء الأماكن التى سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة ساعة الأخيرة.

وأضاف أن مطار وادي الدواسر جاء في المركز السابع بتسجيل 46°C، في حين جاء مطار الملك خالد بالرياض في المركز 11 بتسجيل درجة حرارة وصلت إلى 45.5 °C.

ونوه بأن مطار الدوادمي سجل 45 °C محتلاً بذلك المركز 15 في قائمة المناطق الأعلى من حيث درجة الحرارة، مشيراً إلى ظهور سحابة ممطرة بحريملاء بحصاة قحطان وعُمان واليمن.

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