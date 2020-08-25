خطوة ضرورية لتمكين الأجنبية من إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بمولادها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوة ضرورية لتمكين الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي من إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بمولادها. أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوة ضرورية لتمكين الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي من إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بمولادها. وشددت الوكالة على ضرورة أن تكون واقعة الزواج مسجلة رسمياً حتى تتمكن الأجنبية من إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بأطفالها وإتمام الإجراءات الأخرى المتعلقة بحياتهم من تطعيمات وخلافه

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