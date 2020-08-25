شكرا لمتابعة خبر عن خطوات بسيطة لتجنب الاحتيال البنكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك عن خطوات بسيطة تساعد على تجنب الاحتيال البنكي.

وتضمنت هذه الخطوات : " المحافظة على سرية البيانات، عدم مساعدة المجهولين في أي عملية مالية، والتأكد من الإشعارات المستلمة من البنك، والتأكد من تحديث برامج الحماية الخاصة بالجهاز" .

كما تضمنت : عدم التعامل مع جهات وهمية أو غير مرخصة، وعدم الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك من روبط خارجية، واستخدام البطاقة الائتمانية في المواقع الموثوق بها فقط، والتأكد من الإشعارات المستلمة من البنك.