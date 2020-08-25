طريقة حل مشكلة الرسائل المعلقة عبر منصة «أبشر»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعلت منصة أبشر مع مستفيد اشتكى من ظهور رسائل العمليات المعلقة عند محاولته إنهاء الإجراءات التى يقوم بها على المنصة. تفاعلت منصة أبشر مع مستفيد اشتكى من ظهور رسائل العمليات المعلقة عند محاولته إنهاء الإجراءات التى يقوم بها على المنصة. ودعت المنصة من يواجه هذه المشكلة للتواصل معها عبر حسابها بموقع تويتر"أبشر أعمال" من أجل حلها. وشددت على ضرورة تزويدها بالاسم الثلاثي للمستفيد ورقم الهوية وصورة من الملاحظة التي تظهر له حتى تتمكن من حل المشكلة.

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