شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وكذلك على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.