شكرا لمتابعة خبر عن لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل في السجون الأمريكية، عن رفض لجنة الإفراج المشروط لطلب الإفراج عن والده. أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل في السجون الأمريكية، عن رفض لجنة الإفراج المشروط لطلب الإفراج عن والده. جاء قرار اللجنة بعد انتظار أكثر من ستة أسابيع، إذ قررت رفض الطلب مع إتاحة تقديمه مرة أخرى بعد سنة.

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