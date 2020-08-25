شكرا لمتابعة خبر عن أبرز الصعوبات التي واجهها أصحاب "البسطات" بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف تاجر في سوق الخضار المركزي بالدمام، حسين عبدالجبار، عن أبرز الصعوبات التي واجهها بعض التجار من أصحاب " البسطات " بالتزامن مع تطبيق قرار الدفع الإلكتروني.

وأوضح التاجر خلال حواره في قناة الإخبارية أن الصعوبات تتمثل في عدم قبول البنوك للعقود الخاصة بالبسطات، مبينا أن الحصول على وسائل الدفع الإلكتروني يتطلب سجل تجاري من البلدية.

وأبان التاجر أنه لا يوجد أي وسيلة دفع إلكتروني في السوق المركزي للخضار في الدمام، لافتا إلى أن المحلات الكبيرة فقط هي التي استطاعت الالتزام بالقرار.