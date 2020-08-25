شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحالة إيطالية تكتشف سحر أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):غادرت الرحالة الإيطالية إلينا بلادها في أغسطس 2019 ودخلت المملكة في فبراير 2020، حتى استقرت في أبها.
وقالت الرحالة التي تدعى إلينا خلال حوارها عبر قناة الإخبارية:" بدأت رحلتي منذ أكثر من عام وتجولت حول العالم وكانت المملكة أحد المحطات التي من المهم زيارتها ".
ولفتت إلينا:" تمكنت من الحصول على الفيزا بحسب الأنظمة ودخلت عن طريق مدينة تبوك وتم التنسيق الدراجين لترتيب جولتي في المملكة ".
وأشارت إلينا:" الشئ الذي جذبني في عسير وجدت الأماكن الخضراء والبحيرات والإطلالات الساحرة من الجبال وأماكن التنزه والترفيه ".
وتابعت:" كان من المتوقع فترة إقامتي قصيرة ولكنني أجلس اليوم لفترة أطول لا أرغب السكن في الشقق والفنادق ولكني أود السكن عند السعوديين كي أعرف عاداتهم وتقاليدهم ".
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