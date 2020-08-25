شكرا لمتابعة خبر عن حقوق المتهم حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التى يجرى التحقيق فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة حقوق المتهم حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التى يجرى التحقيق فيها.

وذكرت أنه يجب على دائرة التحقيق التحقق من جميع البيانات الخاصه بالمتهم ،والتأكد من كونه الشخص المعني بالقبض،وتبليغه بالواقعة المسندة إليه، وتدوين أقواله في شأنها، واذا اقتضى الحال نقله فيجب إبلاغ المتهم بالجهة التى سينقل إليها.

وأضافت أنه في حال اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم.