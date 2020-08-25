المرور : غرامة مالية لمن يترك الأطفال بمفردهم في السيارة هذه قيمتها!

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حذر «المرور السعودي» من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إن ذلك يعد مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال.

وقال المرور السعودي في منشور التحذير عبارة «أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق»، وجدد المرور السعودي تذكيره، بأن استخدام الطفل أو الراكب بالمقعد الخلفي في المركبة، للجوال، لا يعد مخالفة. وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال».

