«هيئة الاتصالات» تمدد فترة توفير الترددات الإضافية لمقدمي الخدمات المتنقلة

استعدادًا لعودة التعليم عن بُعد..
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة توفير الترددات الإضافية على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع لاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات بالتزامن مع عودة العملية التعليمية عن بُعد، وضمانًا لاستمراريتها، مضيفةً بأنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي.
وأشارت الهيئة إلى أن زيادة الترددات ساهمت في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية؛ حيث انعكس بشكل مباشر على أداء منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي أسفرت عن معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية في أداء مهام الجهات المختلفة.
وكانت الهيئة قد كشفت، في وقت سابق، عن استيعاب البنية التحتية الرقمية في المملكة للزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا؛ حيث تجاوز استهلاك الفرد اليومي لبيانات الإنترنت المتنقل خلال تلك الفترة 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ200 ميجابايت.
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