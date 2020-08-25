وزارة الصحة تعلن نسبة إصابات كورونا الجديدة بين الذكور والإناث والأطفال

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا بلغ عددها 1114 حالة، وأن نسبة الإناث فيها 43% إناثًا، و57% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه تم إجراء (58707) فحوصات مخبرية جديدة.

كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 309.768 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1044 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 283.932 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3722 حالة.

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