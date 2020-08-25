وزارة الصحة توضح خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء، 1114 إصابة جديدة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 74 إصابة جديدة، وحلّت جازان في المرتبة الثانية بـ56 حالة، فيما تم تسجيل (54 في جدة 53 في خميس مشيط 51 في الرياض 43 في المدينة المنورة 39 في القنفذة 38 في صبيا 34 في الدمام 34 في صامطة 29 في تبوك 27 في حائل 26 في أبوعريش 26 في بيش 25 في الطائف 21 في ينبع 20 في نجران 20 في بللسمر 18 في الهفوف 17 في الظهران 16 في المظيلف 14 في أبها 13 في القوز 13 في شرورة 13 في بلجرشي 11 في القطيف 10 في قلوة 10 في المبرز 9 في بريدة 9 في الزل في 9 في حوطة بني تميم 9 في العقيق 9 في وادي الدواسر).

كما تم تسجيل (8 في العيدابي 8 في المخواة 8 في النعيرية 8 في البشائر 7 في الدوادمي 7 في الجبيل 7 في النماص 7 في حفر الباطن 7 في الحجرة 6 في الخبر 6 في الخرج 5 في خليص 5 في البرك 5 في عرعر 5 في سراة عبيدة 5 في عنيزة 5 في سبت العلاية 5 في الكامل 5 في ضرما 5 في فيفا 5 في رجال المع 4 في رفائع الجمش 4 في تنومة 4 في بارق 4 في بيشة 4 في محايل 4 في البدع 4 في البجادية 4 في القيصومة 4 في الأرطاوية 4 في أحد المسارحة 4 في بقعاء 4 في المذنب 4 في أضم 4 في قرية العليا).

بينما تم تسجيل (3 في الشنان 3 في أحد رفيدة 3 في المجمعة 3 في بقيق 3 في القحمة 3 في المجاردة 3 في ظهران الجنوب 3 في ضبا 3 في طبرجل 3 في القويعية 3 في الخفجي 2 في القوارة 2 في الباحة 2 في الدلم 2 في عيون الجواء 2 في البدائع 2 في خيبر 2 في تثليث 2 في أملج 2 في البكيرية 2 في العيص).

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وأخيرًا تم تسجيل (1 في الأسياح 1 في خباش 1 في عريعرة 1 في الرويضة 1 في الدرب 1 في شواق 1 في الخاصرة 1 في سكاكا 1 في عفيف 1 في رابغ 1 في الرس 1 في مليجة 1 في نمرة 1 في القريات 1 في ضرية 1 في قصيباء 1 في يدمة 1 في رياض الخبراء 1 في صفوى 1 في الحناكية 1 في مهد الذهب 1 في المزاحمية 1 في الدرعية 1 في ميسان 1 في الحمنة 1 في راس تنورة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 309.768 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1044 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 283.932 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3722 حالة.

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