مصادر «عاجل»: قرار إلزامي برفع علم السعودية على المباني الحكومية والخاصة

علمت «عاجل» من مصادرها أن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وجه كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن قرار أمير مكة المكرمة جاء بعد رصده وملاحظته عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع العلم السعودي على مبانيها؛ ما يعد مخالفًا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن التوجيه الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بخصوص رفع العلم السعودي، سيتم رصد ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية، طبقًا لما هو وارد في النظام.