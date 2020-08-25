طبقًا للمادة الثالثة من النظام.. ومتابعة عملية التنفيذ
علمت «عاجل» من مصادرها أن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وجه كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن قرار أمير مكة المكرمة جاء بعد رصده وملاحظته عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع العلم السعودي على مبانيها؛ ما يعد مخالفًا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن التوجيه الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بخصوص رفع العلم السعودي، سيتم رصد ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية، طبقًا لما هو وارد في النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: قرار إلزامي برفع علم السعودية على المباني الحكومية والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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