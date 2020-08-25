«الصحة»: تعافي 1044 شخصًا من كورونا.. وتسجيل 1114 إصابة جديدة.. ووفاة 31 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 309.768 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1044 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 283.932 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3722 حالة.

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