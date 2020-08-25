تطبيق «توكلنا» يعلن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»

كشف تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، عن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف افتح حساب لأبنائي الطلاب في منصة مدرستي؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «تتطلب وجود حساب في توكلنا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه الخدمة ويلزم أولياء الأمور في حسابهم في توكلنا إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة، أما وجود حسابات مستقلة في توكلنا للأبناء والبنات فهو اختياري».

وأوضح تطبيق «توكلنا» طريقة الدخول على منصة مدرستي: البداية قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي، بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

في الخطوة اللاحقة اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم، وفي النهائي سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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وتعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلم.

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خطوات الدخول على منصة «مدرستي» عبر تطبيق «توكلنا»