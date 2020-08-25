«النيابة العامة» توضح حقوق المتهم حال ضبطه خارج الدائرة التي يجرى التحقيق فيها

أوضحت النيابة العامة حقوق المتهم والضمانات المكفولة له حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها.

وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر»: «إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها فيحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبليغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها» - بحسب نظام الإجراءات الجزائية.

وأضافت أنه إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.