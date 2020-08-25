السفارة السعودية بلندن تحذر من فيضانات اليوم وغدًا في بريطانيا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، تحذيرًا لمواطني المملكة الموجودين هناك من تقلبات جوية حادة متوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء،

وقالت السفارة، عبر حسابها بموقع تويتر: نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقع حصول فيضانات في بعض المناطق في المملكة المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، تأمل السفارة من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر والتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ.