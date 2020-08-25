السفارة الأمريكية بالرياض: استئناف مقابلات المتقدمين للتأشيرات الدراسية

أعلنت السفارة الأمريكية بالرياض استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية، عبر موقع «تويتر»: «تواصل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة العربية السعودية تقديم خدمات التأشيرات في حالات الطوارئ والمهام الحرجة، بما في ذلك طلاب برامج الإقامة الطبية أو البرامج السريرية التي توفر الرعاية للمرضى في الولايات المتحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، يسر البعثة أن تستأنف عدد محدود من خدمات التأشيرات الروتينية للطلاب الآخرين. يمكن للطلاب الذين لديهم نموذج I-20 ساري المفعول والصادر من قبل جامعاتهم التقدم بطلب للحصول على موعد طارئ. ستُعطى الأولوية في تحديد مواعيد المقابلات للطلاب وفقًا لموعد بدء الدراسة».

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وللحصول على معلومات حول جدولة المواعيد الطارئة، اضغط هنا.

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