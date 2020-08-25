روسيا تعترف: تعرضنا لهجوم  في إدلب.. وإصابة جنديين

إنترفاكس: استهدف وزارة الدفاع الروسية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مركبة روسية مدرعة تعرضت لهجوم خلال دورية روسية تركية مشتركة بمحافظة إدلب السورية، وأن جنديين أصيبا، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس عن الوزارة.
وقالت معلومات: إن أضرارًا لحقت برتل مركبات مدرعة؛ بسبب انفجار أثناء الدورية وإن النيران غطت المنطقة على الفور في إشارة إلى أن العملية لا تزال مستمرة.
وبدأت روسيا وتركيا دوريات في مارس (بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار في المنطقة) تسيير 26 دورية مشتركة حتى الآن.
وأعلنت روسيا، في وقت سابق، تعليق الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، التي تُجرى على طريق إم4 السريع بين شرق وغرب سوريا؛ بسبب تصاعد هجمات المتشددين في المنطقة.
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