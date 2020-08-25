أخبار السعودية اليوم.. تطبيق توكلنا يوضح شروط استعراض بيانات منصة مدرستي.. وساما تطلق حملة توعوية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، 25 أغسطس 2020م، ومنها: ساما تطلق حملة توعوية عن معرّف الكيانات القانونية وتطبيق توكلنا يوضح شروط استعراض بيانات منصة مدرستي، والقبض على تشكيل عصابي ارتكب 24 عملية سرقة بالرياض.

ساما تطلق حملة توعوية عن معرّف الكيانات القانونية

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حملة توعوية واسعة تحت شعار (عشان يعرفونك)؛ لتثقيف جميع المنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، بأهمية وأهداف معرّف الكيانات القانونية (معرّف).

أمير عسير يوجه بإزالة تعديات النماص.. وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد

ذكرت إمارة منطقة عسير أنه تم رصد تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها، وذلك وفقًا للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدّي عليها وإزالة أية إحداثات تقع فيها.

يضم 7 وافدين سودانيين.. القبض على تشكيل عصابي ارتكب 24 عملية سرقة بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تخصص في سرقة الكابلات النحاسية وقواطع الكهرباء وارتكبوا 24 عملية سرقة.

هل اسم أمير ممنوع تسجيل المواليد الجدد به؟.. الأحوال المدنية تجيب

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 4 معايير تجعل أسماء المواليد الجدد نظامية من أجل السماح باستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول مدى صحة منع تسجيل المواليد الجدد باسم أمير.

بحوزته 500 كيلوجرام من الكابلات.. ضبط باكستاني ارتكب جرائم سرقة عدة

تمكنت شركة منطقة القصيم، من القبض على مقيم ارتكب جرائم عدة لسرقة الكابلات الكهربائية.

تعرّف على حقوق الطفل في التعليم.. والمحاذير المفروضة على المدارس

كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن 4 حقوق الطفل في التعليم، منوهة بأن المدارس مُلزَمة بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل، ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.

توكلنا لأولياء الأمور: استعراض بيانات منصة مدرستي لن يتم إلا بتحقق هذا الشرط

أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن استعراض منصة مدرستي متوافر على الموقع وليس التطبيق.

الحصيني: مؤشرات جيدة للأمطار خلال الأيام المقبلة

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أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة المطرية بدأت بالضعف في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات جيدة للأمطار خلال الأيام المقبلة.

هل يُشترط على المُطلّقة وجود صكّ إعالة لأخذ حقوق أطفالها؟ حساب المواطن يرد

أوضح برنامج حساب المواطن، أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة من المرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها.

الوقاية من الأمراض: زيادة الوزن تتسبب في 12 عَرَضًا صحيًّا

حذّر المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها، من المخاطر الصحية للبدانة أو زيادة الوزن، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في 12 عَرَضًا.

هل صاحب العمل مُلزَم بالتأمين العائلي على الزائر؟ الضمان الصحي يُجيب

أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل غير مُلْزَمٍ بالتأمين على الزائر لأحد الموظفين لديه.

توضيح من وزارة الموارد البشرية بشأن المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية متابعة مقدمي طلبات الاستفادة من برنامج المساعدة المقطوعة.

الأحوال المدنية: تسجيل الأجنبية عقد زواجها شرط لإتمام إجراءات ابنها

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية تسجيل الأجنبية المتزوجة من سعودي لواقعة الزواج؛ لضمان إنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بابنها.

الداخلية تعلن نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة جندي أمن ودوريات بحري

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة جندي أمن ودوريات بحري.

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