السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعلن أن إقليم أفريقيا الذي يضم 47 دولة أصبح خالياً من شلل الأطفال



جنيف 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إقليم أفريقيا الذي يضم ٤٧ دولة أصبح خاليا من شلل الأطفال ، وذلك بعد مرور ٤ سنوات دون أي إصابة جديدة بالفيروس .

وأشارت المنظمة إلى أن ٥ أقاليم من مجموع ٦ مناطق إقليمية تابعة للمنظمة أصبحت خالية من شلل الأطفال ، وهو ما يمثل ٩٠٪ من سكان العالم .

وأوضحت أن دولتين فقط على مستوى العالم تشهد حتى الآن انتقال الفيروس وهي أفغانستان وباكستان .

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في تصريح له : إن القضاء على فيروس شلل الأطفال في أفريقيا يمثل أحد أعظم إنجازات الصحة العامة في عصرنا ، معربا عن أمله في القضاء على الفيروس على مستوى العالم .

ودعت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال جميع البلدان لتوخي الحذر ضد جميع أشكال شلل الأطفال حتى يتم القضاء على جميع سلالاته في جميع أنحاء العالم .

//انتهى//

19:51ت م

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