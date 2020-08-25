السعودية اليوم / المغرب تعلن أن الأسبوع الماضي سجل ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا



الرباط 06 محرم 1442 هـ موافق 25 اغسطس 2020 م

أعلنت المغرب اليوم أن الأسبوع الماضي سجل -مقارنة مع الذي سبقه- ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية أنه سُجّل منذ بدء الوباء في البلاد ما مجموعه 52 ألفا و349 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و888 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 36 ألفا و343.

وأشارت الوزارة إلى أن المغرب احتلت -إلى حدود منتصف ليل الأحد الماضي - المركز 49 عالميا من حيث نسبة الإصابة، والمركز 49 أيضا من حيث عدد الوفيات.

أما على الصعيد الأفريقي فأصبحت في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات والخامس فيما يتعلق بعدد الوفيات، فيما استقر في المركز الثاني قاريّا والأول في شمال أفريقيا من حيث عدد الكشوفات.

وأشارت الوزارة إلى أن طبيعة الفيروس لم تتغير وإنما تغيرت الظروف التي أسهمت في انتشاره بشكل أكبر بعد رفع الحجر الصحي في البلاد، داعية المواطنين المغربيين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية العامة، وذلك بالنظر للتطور المطّرد الذي تشهده الحالة الوبائية، والارتفاع المسجل في الإصابات والوفيات والحالات الحرجة.

//انتهى//

19:50ت م

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الرباط 06 محرم 1442 هـ موافق 25 اغسطس 2020 مأعلنت المغرب اليوم أن الأسبوع الماضي سجل -مقارنة مع الذي سبقه- ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ نسبة 6.6 %، وارتفاعا مهولا أيضا في عدد الوفيات وصل إلى 230 شخصا في ظرف أسبوع، اي بنسبة 43.8 بالمائة .وأوضحت وزارة الصحة المغربية في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية أنه سُجّل منذ بدء الوباء في البلاد ما مجموعه 52 ألفا و349 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و888 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 36 ألفا و343.وأشارت الوزارة إلى أن المغرب احتلت -إلى حدود منتصف ليل الأحد الماضي - المركز 49 عالميا من حيث نسبة الإصابة، والمركز 49 أيضا من حيث عدد الوفيات.أما على الصعيد الأفريقي فأصبحت في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات والخامس فيما يتعلق بعدد الوفيات، فيما استقر في المركز الثاني قاريّا والأول في شمال أفريقيا من حيث عدد الكشوفات.وأشارت الوزارة إلى أن طبيعة الفيروس لم تتغير وإنما تغيرت الظروف التي أسهمت في انتشاره بشكل أكبر بعد رفع الحجر الصحي في البلاد، داعية المواطنين المغربيين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية العامة، وذلك بالنظر للتطور المطّرد الذي تشهده الحالة الوبائية، والارتفاع المسجل في الإصابات والوفيات والحالات الحرجة.//انتهى//19:50ت م0198

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