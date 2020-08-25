السعودية اليوم / الجزائر تسجل 370 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في يوم واحد



الجزائر 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 اغسطس 2020 م واس

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وقال المسؤول الجزائري في المؤتمر الصحفي اليومي : سُجّلت 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1456 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 218 شخصا المستشفيات، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29587 حالة.

//انتهى//

19:44ت م

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الجزائر 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 اغسطس 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار اليوم تسجيل 370 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 42228 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.وقال المسؤول الجزائري في المؤتمر الصحفي اليومي : سُجّلت 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1456 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 218 شخصا المستشفيات، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29587 حالة.//انتهى//19:44ت م0196

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