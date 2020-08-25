السعودية اليوم / محافظ صبيا يطّلع على جاهزية انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظة



جيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

اطّلع محافظ صبيا منصور بن زيد الداود على استعدادات وجاهزية مكتبي تعليم صبيا بنين وبنات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

والتقى المحافظ خلال تفقده اليوم مبنى إدارة تعليم صبيا بمقدمي خدمة برنامج تواصل بالإدارة، واستمع لشرح عن ما تم إنجازه من طلبات وشكاوى سواء للمعلمين والمعلمات أو لأولياء الأمور, حيث بلغت عدد التذاكر المنجزة عبر برنامج تواصل 1400 طلب خلال مدة تعليق الحضور لمقارّ العمل.

كما استمع الداود أيضا لشرح عن خطط واستعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ، وآلية القبول والتسجيل ، وآلية تسليم المقررات وفق الجداول الزمنية المحددة لتوزيعها لكل صف دراسي وتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك آلية متابعة الطلاب من المنازل ودعم المعلمين لطلابهم من خلال القاعات الافتراضية ومنصة مدرستي، واطّلع على تجهيزات العيادات الصحية في المدارس.

وأشاد محافظ صبيا بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وحرصهما على تقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين، وبجهود إدارة تعليم صبيا ودورها في تقديم خدماتها لـ9 محافظات عن طريق 10 مكاتب تعليم بمنطقة جازان.

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19:44ت م

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