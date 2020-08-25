السعودية اليوم / تعليم جازان يطلق خدمة الهاتف الاستشاري للتعليم عن بعد بصامطة



صامطة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة صامطة اليوم ، خدمة الهاتف الاستشاري للتعليم عن بعد ، وذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والإجتماعية والسلوكية للطلاب والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول.

وأفاد مدير مكتب تعليم محافظة صامطة عبدالرزاق محمد صميلي ، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة ، لجميع الطلاب والمرابطين بالحد الجنوبي الأولياء الأمور وللمعلمين والمرشدين الطلابيين والقادة المدارس لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية . وسوف يتم استقبال الاتصال على الرقم 0533092676 في الفترة الصباحية من الساعة ٨ إلى ١١ وفي الفترة المسائية من الساعة ٣ إلى ٥ خلال فترة التعليم عن بعد . // انتهى //

19:26ت م

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