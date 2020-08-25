السعودية اليوم / الإيسيسكو والمجلس العالمي للمياه يبحثان آفاق التعاون



الرباط 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمجلس العالمي للمياه اليوم جلسة مباحثات افتراضية لبحث آفاق التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالأمن المائي، ووضع إستراتيجية عمل لتحسين إدارة الموارد المائية، ومناقشة مستجدات التحضيرات للمنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار 2021).

وتضمن جدول الأعمال لهذا الاجتماع -الذي ترأسّه كل من المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، ورئيس المجلس العالمي للمياه لوييك فوشون- استعراض ما تنفذه الإيسيسكو من برامج عملية خاصة ببناء القدرات في مجالات إدارة المياه، وتغير المناخ، ونقل الخبرات التكنولوجية، ومناقشة التعاون متعدد الأطراف لدعم هذه البرامج.

وأكد الدكتور المالك بالمناسبة حرص الإيسيسكو على مساعدة دولها الأعضاء في مجال المياه خاصة مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وتأثيرات على البيئة تهدد بنضوب مصادر المياه النظيفة في حال عدم ترشيد الاستخدام والمعالجة.

من جانبه أشاد رئيس المجلس العالمي للمياه بما تنفذه الإيسيسكو من برامج وأعمال، والشراكات التي تعقدها مع الجهات المانحة لدعم الدول في مجال المياه، داعيا المنظمة إلى الانضمام لعضوية المجلس العالمي للمياه لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وقد وعد المالك بدراسة هذا الأمر، وشكر رئيس المجلس على دعوته.

كما اتُّفق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع خطة عمل مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن المائي، وتوفير المياه النظيفة لأكبر عدد من الناس في الدول الأكثر احتياجا خاصة في القارة الأفريقية.

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18:30ت م

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