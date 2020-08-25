السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تدشن مكتبين للرجال والنساء في محافظة خليص



مكة المكرمة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة مكتبين للرجال والنساء في محافظة خليص ، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنين و المواطنات ، وقد تم إدراجهما في نظام المواعيد الالكترونية على منصة "أبشر " .

ويضم المكتبان وحدات خدمات شاملة، يقوم بتشغيلها كوادر وطنية مؤهلة، إضافة إلى صالتي انتظار مكتملتي التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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18:06ت م

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