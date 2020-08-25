السعودية اليوم / مدير تعليم مكة المكرمة يطّلع ميدانياً على استعدادات مدارس الوسط بمكة المكرمة



مكة المكرمة 6محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق 25 اغسطس ٢٠٢٠م واس

اطّلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم على عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بوسط مكة المكرمة، شملت مدارس ثانوية سعود الفيصل، وثانوية ذات الصواري، ومتوسطة الزبير بن العوام، بهدف الاطلاع على استعداداتها وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد .

وأكدّ المدير العام على أهمية بناء شراكة مميزة مع الأسرة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم، مشيراً إلى أهمية تجسير دور الأسرة في تواصلها الدائم مع المدرسة في المرحلة الحالية خلال هذا الظرف الاستثنائي للتعليم عن بُعد ، والقيام بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليمياً بشكل يومي ، حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة التي هيأتها وزارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

وحثّ الدكتور الزائدي قادة تلك المدارس لتقديم المزيد من العطاء والجهود المتميزة والدعم اللازم والمتابعة المستمرة للطلاب والتواصل مع أولياء أمورهم لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، مثمناً لهم حرصهم واهتمامهم وجهودهم الكبيرة في الاستعدادات للعام الجديد.

// انتهى //

17:37ت م

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