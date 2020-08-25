شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في الصين تدعو المواطنين القادمين الالتزام بفحص «Pcr» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت القنصلية إلى أن السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصسصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين ولا يمكن تغيير الفندق الذى تم تحديدة قبل انقضاء مدة الحجر كما ان الفنادق لا تقبل إلا نقداً .
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المملكة في الصين تدعو المواطنين القادمين الالتزام بفحص «Pcr» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.