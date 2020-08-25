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قنصلية المملكة في الصين تدعو المواطنين القادمين الالتزام بفحص «Pcr»

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دعت قنصلية المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية بمدينة "قوانجو" ، المواطنين القادمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات هناك حول ضرورة الحصول على فحص Pcr" " .

وأشارت القنصلية إلى أن السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصسصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين ولا يمكن تغيير الفندق الذى تم تحديدة قبل انقضاء مدة الحجر كما ان الفنادق لا تقبل إلا نقداً .

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