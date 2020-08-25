- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خسائر بنك ساب 5896 مليون ريال حتى 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خسائر بنك ساب 5896 مليون ريال حتى 30 يونيو
مقارنة بأرباح 910 ملايين ريال العام الماضي
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل بنك ساب (السعودي البريطاني) الذي يُعد خامس أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات خسائر قدرها 5896 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح 910 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
ملخص النتائج المالية في بنك ساب
|البند
|6 أشهر 2019
|6 أشهر 2020
|التغير
|صافي دخل العمولات الخاصة
|3,097.00
|3,718.00
|20.1 %
|دخل العمليات
|3,981.00
|4,687.00
|17.7 %
|صافي الدخل
|910.00
|(5896.00)
|(747.9 %)
|متوسط عدد الأسهم
|1,916.63
|2,054.80
|7.2 %
|ربح السهم (ريال)
|0.47
|(2.87)
|(704.3 %)
سبب خسارة البنك السعودي البريطاني
وقال البنك إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
– إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة خلال الفترة الحالية بنحو 7,418 مليون ريال سعودي.
– ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لدعم عمليات تكامل الاندماج للبنكين، والمؤقتة بطبيعتها.
وأوضح أنه جاء ذلك على الرغم من:
– حال استبعاد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، يكون صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مرتفعًا بنحو 177 مليون ريال سعودي.
– ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة %20.1.
– انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وقال البنك إنه نتج عن التعديل انخفاض صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م بنحو 51 مليون ريال سعودي عما أعلن عنه سابقًا، وكذلك انخفاض ربح السهم من 0.50 ريال سعودي إلى 0.48 ريال سعودي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر خسائر بنك ساب 5896 مليون ريال حتى 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.