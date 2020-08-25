فيديو.. نزار باهبري يصف شعوره لحظة اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري عن شعوره لحظة اكتشاف إصابته بفيروس كورونا وهو الذي عمل على مدى عدة أشهر في علاج المصابين بالفيروس ويطبق الإجراءات الوقائية بشدة.

مرحلة التأهيل بعد التعافي

وقال باهبري في مداخلة عن بعد مع برنامج تم على قناة الإخبارية إنه تفاجأ حين علم بانتقال عدوى كورونا إليه مشيرًا إلى أن هذه التجربة أثرت فيه كثيرًا وغيرت لديه العديد من الأمور.

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ولفت إلى أن لم يصدق في بداية الأمر نتيجة التحليل واختلطت لديه المشاعر مستذكرًا ما كان يقوم به من أجل منع انتقال العدوى إليه.

وتابع : الحمد لله تعديت المرحلة الحرجة وأنا في مرحلة التأهيل، وأطمئن الناس أن نسبة قليلة أقل من 2 % من يحتاجون إلى تأهيل وأكسجين لفترة من الوقت بعد خروجهم من العناية المركزة.

نزار باهبري يحذر من التجمعات العائلية

وحذر استشاري الأمراض المعدية من التجمعات العائلية التي قد يحدث فيها تساهل بعدم ارتداء الكمامات مشيرًا إلى أن عدوى كورونا قد تنتقل للشخص من أشخاص لا يتوقع أن تأتي منهم العدوى كالأقارب وخاصة أثناء تلك التجمعات العائلية.

جهود أبطال الصحة

وأشاد باهبري بجهود أبطال الصحة الذين يواجهون هذا الفيروس القاتل بكل شجاعة قائلًا: “أبطال الصحة يقومون بجهود جبارة ساهمت مع وعي أفراد المجتمع بخفض حالات كورونا”.

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