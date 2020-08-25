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اعتماد دبلوم تمريض العناية  بمستشفى الملك خالد بحائل

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج «دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار» بمستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، حيث يعد أول برنامج متخصص مكتمل تابع لبرامج شهادة الدبلوم السعودية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي اعتمد بالمنطقة بعد إجراء تقييم لجميع متطلبات الاعتماد والالتزام بمعايير البرنامج والإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بالتدريب، مبينة أن مدة البرنامج سنتان بعد إتمام المتدرب درجة البكالوريوس.

وأشارت إلى أن برنامج الدبلوم يهدف إلى الرفع من تطوير أداء القوى التمريضية لدى المستشفيات من خلال تخريج كوادر تمريضية على مستوى عال من التأهيل العلمي والعملي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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