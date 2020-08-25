شكرا لقرائتكم خبر اعتماد دبلوم تمريض العناية بمستشفى الملك خالد بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي اعتمد بالمنطقة بعد إجراء تقييم لجميع متطلبات الاعتماد والالتزام بمعايير البرنامج والإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بالتدريب، مبينة أن مدة البرنامج سنتان بعد إتمام المتدرب درجة البكالوريوس.
وأشارت إلى أن برنامج الدبلوم يهدف إلى الرفع من تطوير أداء القوى التمريضية لدى المستشفيات من خلال تخريج كوادر تمريضية على مستوى عال من التأهيل العلمي والعملي.
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