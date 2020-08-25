إزالة تعديات على 2000 م2 بالمجاردة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة التعديات بمحافظة المجاردة أمس تعديات على أراض حكومية بمساحة 2000 م2. وبين رئيس البلدية عايض المحجاني أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية.

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