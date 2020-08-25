، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق لحضارات شمال غرب المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من تيماء للعلا ومدائن صالح

تبرز مجموعات من الكتب النادرة التي تضمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، معلومات تاريخية وآثارية ولغوية مهمة لم يتم التطرق لها من قبل عن الحضارات التي نشأت شمال غرب المملكة.

وتضم المكتبة عددًا من المؤلفات التي كتبها رحالة غربيون خلال رحلاتهم للمملكة، حيث دأب الرحالة الغربيون والبعثات الأجنبية والمستشرقون على القيام برحلات استكشافية إلى مناطق شمال غرب المملكة، بدافع شغفهم للمعرفة, وعدم علمهم بما قدمه الجغرافيون والرحالة المسلمون من أعمال لم يتم ترجمتها إلى اللغة اللاتينية السائدة في أوروبا قديمًا.

استكشاف وتوثيق

ومن بين الكتب النادرة التي تضمها المكتبة كتاب الرحالة الإنجليزي شارل دغتي Charles Doughty الذي قام برحلات استكشافية عام 1875م و1877م إلى شمال الجزيرة العربية, وهو من الرحالة الذين تأثروا بما ورد في "الكتاب المقدس" عن أماكن مثل مدائن صالح، بحيث يقدم نتائج رحلته المتخصصة في النقوش إلى أكاديمية النقوش والآداب الفرنسية، ثم يتم نشر نتائج رحلته وتفسيرات النقوش الواردة في المواقع الأثرية. ولقد شرح ذلك في كتابه (رحلات إلى الصحراء العربية) الصادر عام 1888م "Travels In Arabia Deserta"

وفي المدة ذاتها تقريبًا، قام الرحالة الفرنسي Charles Huber شارل هوبر برحلة علمية (1878-1884م) يرافقه فيها المتخصص في النقوش السامية M.Euting, لاستكشاف الأماكن ذاتها التي قام بالإضاءة عليها شارل دغتي, وحصلا على وثائق أصلية تشتمل على مقاطع حميرية وآرامية ويونانية, وكذلك على نقوش الأنباط في مدائن صالح, مترافقة مع خرائط ورسوم وتصميمات دقيقة عن الآثار الموجودة. ولقد نُشر كتابه "يوميات رحلة الى الجزيرة العربية" عام 1891م "Journal D'un Voyage En Arabie"

وفي ربيع العام 1907م ثم في العام 1914م كلّفت المؤسسة الفرنسية للتنقيب على الآثار العالمين الأبوين: جوسون وسافيناكRR.PP.JAUSSEN ET SAVIGNAC بالقيام بمهمة الدراسة والتنقيب في منطقة شمال غرب المملكة، وخاصة في تيماء والعلا ومدائن صالح، حيث كانت الهجرة القديمة للأنباط ومملكة بترا, وجاءت تلك المهمة لاستكمال ما قام به شارل دغتي وشارل هوبر واوتنج، تُوجت بنشر دراساتهم المفصلة والموسوعية في 3 أجزاء باللغة الفرنسية "MissionArcheologique En Arabie"

نقوش عربية وآرامية

تذكر نتائج تلك الرحلات أن منطقة تيماء ومدائن صالح، هما مراكز للأنباط، وكانت منطقة العلا مركزًا حضاريًا هامًا، ولقد تبين من خلال الآثار والنقوش تقاربها مع مملكة بترا.

كما تذكر أن بعض الكتابات المنحوتة تحتوي على اسم من قام بالنحت، وتشرح المقاربة الإسلامية لهذه المناطق باعتبارها أرض ثمود.

ويلاحظ العدد الكبير من الكلمات العربية الموجودة في النقوش السريانية كما في أرجاء تدمر، حيث أسماء العلم هي عربية والعبارات والجمل آرامية، كذلك بالنسبة للنقوش اليونانية في حوران، مما يدخلنا في تبيان تاريخ الكتابة العربية وخاصة الإسلامية.

يذكر أن عمليات السفر والترحال من قبل الأجانب الغربيين استغرقت قرابة أربعة قرون، بدأت تقريبًا من نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وانتهت في النصف الأول من القرن العشرين.مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الرياض