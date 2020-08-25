شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل "مركز الملك فهد لأورام الأطفال" لتوفير 32% من استهلاك الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
وعن تفاصيل المشروع، ذكر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن إجمالي الاستهلاك الكهربائي السنوي للمركز يبلغ حوالي 22 مليون كيلو واط سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 14.7 مليون كيلو واط سنوياً، أي بنسبة خفض مقدرة بحوالي 32% من الاستهلاك الحالي.
وسوف تشمل أعمال إعادة التأهيل سبعة معايير رئيسية تشمل أنظمة التكييف؛ وذلك باستبدال عدد من أجهزة التبريد (Chiller)، واستبدال عدد من مضخات المياه المبردة، بأنظمة ذات كفاءة أعلى، وتركيب أجهزة ذات سرعات مترددة تتحكم في وحدات مناولة الهواء (AHU) وبمضخات المياه المبردة، وتركيب أجهزة إدارة معمل التبريد. كما ستقوم (ترشيد) بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة ليد (LED) موفرة للطاقة وذات أداء عال بمجموع استبدال 18,500 وحدة إضاءة في البيئة العملية والطبية. كما ستعمل ترشيد على إعادة تأهيل أنظمة إدارة المباني من خلال تركيب أجهزة استشعار ذكية للتحكم في تنظيم أجهزة التبريد ووحدات الإنارة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا المشروع سيجعل مباني المركز أفضل أداءً وأعلى كفاءة وبأحدث تقنيات الإضاءة والتكييف ومطابقة للمواصفات السعودية والمعايير العالمية، كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 4,553 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة 75 ألف شتلة .
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