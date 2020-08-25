شكرا لقرائتكم النيابة العامة : 5 ضمانات حال القبض على المتهم خارج نطاق دائرة التحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-25 النيابة العامة : 5 ضمانات حال القبض على المتهم خارج نطاق دائرة التحقيق متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت النيابة العامة أن المُتهم يتمتع بضمانات حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها. وقالت النيابة العامة إن ذلك يتم بما يلي: التحقُق من جميع البيانات الخاصة به.

التأكد من كونه الشخص المعني بالقبض.

تبليغه بالواقعة المسندة إليه.

تدوين أقواله.

حقه في الاعتراض على نقله للنطاق المكاني للدائرة المختصة بالتحقيق.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة : 5 ضمانات حال القبض على المتهم خارج نطاق دائرة التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.