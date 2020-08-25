متحدث صحة الباحة لـ”المواطن”: اكتمال رفع طاقة شبكة الأكسجين بمستشفى الملك فهد

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

بمتابعة مباشرة من قيادات صحة الباحة أتم مستشفى الملك فهد بالباحة بنجاح صباح اليوم الثلاثاء ربط جميع أقسام التنويم وأقسام العناية المركزة والطوارئ بشبكة الأكسجين الجديدة التي تم دعمها بمشاريع تطويرية في هذا المجال بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتقديم خدمة آمنة ومميزة في هذا المجال.

أولويات صحة الباحة



وأوضح لـ ” متابعات الخليج 365 ” المتحدث الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي، أن هذا المشروع كان من أولويات إدارة المستشفى منذ بدء جائحة كورونا؛ وذلك كون المستشفى هو المستشفى المخصص لاستقبال حالات كورونا في المنطقة، ولما تحتاجه هذه الحالات من توفير الأكسجين بشكل دائم وكبير بدء من عملية إحلال النظام القديم واستبداله بنظام أكثر تطور وحديث.

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تأمين عملية النقل

وأوضح أن عملية النقل بين النظامين والربط الجديد التي استمرت يومين استدعت استنفار جميع الكوادر في المستشفى وإدارة الطوارئ مع توفير البدائل من أسطوانات الأكسجين حيث تم تأمين أكثر من 500 أنبوبة أكسجين بجميع المقاسات والمواصفات مع الحرص على عمل النظام القديم حتى يتم الربط تحسبا لأي طارئ لا قدر الله.

وأضاف: تم النقل بنجاح للعمل بالشبكة الجديدة التي تعمل بنظام‏ “O2 medical ghazi “، الذي يعتبر الأحدث علمًا أن المستشفى يشهد حاليًا عددًا من المشاريع التطويرية التي تحتاج لمثل هذا النظام منها مشاريع العناية المركزة الجديدة ومركز القلب والكلى.

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