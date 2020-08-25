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محافظ بارق يستعرض خطة العام الدراسي الجديد
خلال استقباله مدير التعليم بالمحافظة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
اطلع محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، اليوم، على الخطط والآليات والبرامج التي تُنفّذ لانطلاقة العام الدراسي الجديد، ١٤٤٢هـ وبدعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد وسلامة الكادر التعليمي بجميع مدارس المحافظة.
جاء ذلك خلال استقبال البناوي في مكتبه اليوم، مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم حيث أشاد بالجهود التي يقوم بها التعليم للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات عن بعد.
من جهته نوه مدير التعليم بمتابعة المحافظ الدائمة للعملية التعليمية وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة التي تعترض سير العملية التعليمية بالمحافظة، وفق توجيهات وتطلعات سمو أمير منطقة عسير.
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