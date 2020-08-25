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صور.. لجنة التعديات بالمجاردة تستعيد 2000 من الأراضي البيضاء
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة
أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم تعديات على مساحة 2000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على الطريق المؤدية لمركز ثربان التابع للمحافظة.
وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، ما استوجب إزالة التعديات على الفور.
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