محمد بن مسعود - الدمام - 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 05:47 PM العقيد محمد السبيعي يجري عملية قسطرة ناجحة العقيد محمد السبيعي يجري عملية قسطرة ناجحة أجرى مدير شعبة المشتريات في دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد محمد بن فراج السبيعي، عملية قسطرة، ووجود ماء في الرئتين، في مستشفى قوى الأمن بالرياض. الكلمات المفتاحية ، العقيد محمد السبيعي يجري عملية قسطرة ناجحة ،

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