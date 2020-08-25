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ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
04:05 PM
"حمدوك" يتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة داعمة للثورة
ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.
، خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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