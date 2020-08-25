، "تعليم بيشة" تنفذ خطة التدريب على "منصة مدرستي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل جميع القيادات التعليمية

شرعت إدارة التعليم في بيشة، اليوم، الثلاثاء، في تنفيذ خطة التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي"، والتي تشمل جميع القيادات التعليمية وقادة ووكلاء المدارس والمعلمين والمعلمات.

ووجه مدير التعليم، خالد الغامدي، جميع منسوبي الإدارة لحضور البرنامج التدريبي وفق الآلية المبلغة لهم، داعيًا أولياء الأمور وأفراد المجتمع للاستفادة من البرنامج التدريبي الذي سيسهل عليهم التعامل مع منصة مدرستي ومتابعة واجبات ودروس أبنائهم.

وأشاد بجهود منسوبي ومنسوبات إدارة التدريب والابتعاث المشرفة على تنفيذ خطة التدريب على نظام إدارة التعليم الالكتروني "منصة مدرستي" والتي ينفذها عدد من المدربين المركزيين والمدربات في تعليم بيشة.

ويتم في اليوم الأول تدريب القيادات العليا والمتوسطة، والتالي قادة ووكلاء المدارس ثم المعلمين والمعلمات، انتهاء بتدريب من يرغب من أولياء الأمور والمجتمع على التعامل مع منصة مدرستي، من خلال رابط سينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إدارة التعليم بيشة