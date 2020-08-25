محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 2.447 حالة جديدة سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859. وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".إندونيسيا فيروس كورونا الجديد "كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25 سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859. وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز". Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 04:35 PM تسجيل 2.447 حالة جديدة تسجيل 2.447 حالة جديدة سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859. وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز". ، "كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859 ،

المصدر : الخليج 365

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